Fomentan identidad cultural con el Concurso de Catrinas

Con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer la identidad cultural entre los jóvenes, la Escuela Secundaria Técnica No. 74 “José Clemente Orozco” realizará nuevamente su tradicional Concurso de Catrinas y Catrines, una actividad que busca destacar la creatividad y originalidad del alumnado.

La maestra Hania Gómez, docente de la materia de Artes, Danza, informó que el certamen estará abierto a todos los estudiantes de la institución y contará con criterios de evaluación que promueven la expresión artística y el sentido cultural del Día de Muertos.

“Nos interesa que los chicos, a través de su creatividad, reflejen una identidad cultural propia. Queremos que representen a las Catrinas desde lo que observan y viven en su comunidad, no solo los personajes tradicionales que solemos ver año con año”, explicó.

En esta edición, los maestros de Artes buscarán que los participantes den un toque distinto a sus caracterizaciones, privilegiando la originalidad, el diseño y la interpretación personal.

“A veces nos quedamos con la idea de ver siempre a un charro o una Frida Kahlo caracterizados de Catrín o Catrina. Este año queremos romper con eso y darle espacio a la imaginación de los alumnos. Esperamos que nos sorprendan con propuestas únicas”, agregó la maestra Gómez.

La docente destacó además la importancia de realizar este tipo de actividades en la actualidad, como una forma de conectar a los jóvenes con las tradiciones mexicanas que, poco a poco, se han ido perdiendo.

“Creo que esta generación ha dejado de lado algunas costumbres, y por eso es importante que sigamos promoviendo eventos como este. Más allá del concurso, lo que buscamos es que los alumnos participen, convivan y valoren nuestras raíces”, señaló.

Con este concurso, la Secundaria Técnica 74 reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, impulsando el arte, la cultura y la participación comunitaria como ejes fundamentales de la educación.