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Fomentan en los pequeños las tradiciones del Día de Muertos

Por: Antonio Herrera

30 Octubre 2026, 18:50

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Estas expresiones buscan acercar a los menores a las costumbres que forman parte de la identidad nacional desde sus primeros años de formación

Fomentan en los pequeños las tradiciones del Día de Muertos

En los últimos días, escuelas de educación básica y jardines de niños han destacado por sus actividades alusivas al Día de Muertos, con disfraces de catrinas, calaveras, trajes folclóricos y elementos representativos de la cultura mexicana, como la mariposa monarca y la flor de cempasúchil. 

Estas expresiones buscan acercar a los menores a las costumbres que forman parte de la identidad nacional desde sus primeros años de formación.

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Aunque Halloween mantiene una fuerte presencia entre los niños por sus disfraces y actividades recreativas, madres de familia destacan la importancia de que también conozcan y participen en las celebraciones tradicionales mexicanas.

A través de estas dinámicas escolares, los pequeños aprenden el significado de los altares, los símbolos y las costumbres que acompañan la conmemoración de los seres queridos que han fallecido.

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La participación de alumnos, docentes y familias permite mantener vivas estas tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones. De esta manera, los planteles educativos se convierten en espacios donde, además de aprender, los menores reconocen el valor cultural del Día de Muertos y fortalecen el arraigo a las costumbres mexicanas.

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