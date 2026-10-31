Fomentan en los pequeños las tradiciones del Día de Muertos

Estas expresiones buscan acercar a los menores a las costumbres que forman parte de la identidad nacional desde sus primeros años de formación

En los últimos días, escuelas de educación básica y jardines de niños han destacado por sus actividades alusivas al Día de Muertos, con disfraces de catrinas, calaveras, trajes folclóricos y elementos representativos de la cultura mexicana, como la mariposa monarca y la flor de cempasúchil.

Estas expresiones buscan acercar a los menores a las costumbres que forman parte de la identidad nacional desde sus primeros años de formación.

Aunque Halloween mantiene una fuerte presencia entre los niños por sus disfraces y actividades recreativas, madres de familia destacan la importancia de que también conozcan y participen en las celebraciones tradicionales mexicanas.

A través de estas dinámicas escolares, los pequeños aprenden el significado de los altares, los símbolos y las costumbres que acompañan la conmemoración de los seres queridos que han fallecido.

La participación de alumnos, docentes y familias permite mantener vivas estas tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones. De esta manera, los planteles educativos se convierten en espacios donde, además de aprender, los menores reconocen el valor cultural del Día de Muertos y fortalecen el arraigo a las costumbres mexicanas.