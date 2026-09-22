Flores amarillas atraen visitantes a huerta de Arteaga

La tendencia de las flores amarillas impulsa las visitas y beneficia a productores de girasoles en la sierra de Arteaga.

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En pleno 21 de septiembre, fecha en que regalar flores amarillas se ha convertido en una tendencia entre parejas, amigos y familiares, una huerta de girasoles ubicada en San Antonio de las Alazanas, en la sierra de Arteaga, registró una importante afluencia de visitantes.

El sitio, que habitualmente funciona como atractivo turístico, cobró especial relevancia durante esta jornada en la que las flores amarillas se convirtieron en protagonistas del día.

Visitantes llegan en busca de las tradicionales flores amarillas

Durante un recorrido por el lugar fue posible observar a visitantes adquiriendo y disfrutando de los girasoles, además de conversar con algunas personas que acudieron precisamente en busca de las tradicionales flores amarillas.

Mientras algunas conocían perfectamente la tendencia y su significado, otros visitantes, principalmente hombres, reconocieron que sabían que debían regalar flores amarillas, pero desconocían incluso el nombre de la planta o el origen de esta costumbre.

La tradición de regalar flores amarillas durante los días 21, 22 y 23 de septiembre ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente a través de redes sociales.

En la sierra de Arteaga, esta tendencia también representa una oportunidad para los productores locales, pues los girasoles cultivados y cosechados en esta región se convierten en parte de una celebración que cada vez atrae a más visitantes a las huertas de San Antonio de las Alazanas.

Después de los girasoles llegarán las calabazas de Halloween

Pero ahí no terminan las buenas noticias, porque en esta misma zona sabe que también cultivaron calabazas y ahora cuando la llegada del mes de octubre, pasando las flores amarillas llegarán las calabazas de Halloween, pero esa será otra historia.