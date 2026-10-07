Fiscalía suma 68 cateos en la Región Centro de Coahuila

En cuanto a las sustancias aseguradas, el delegado identificó al cristal como el narcótico más frecuente en los procedimientos

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha llevado a cabo 68 cateos en la Región Centro-Desierto este año, todos con resultados positivos. Estos operativos se enfocan principalmente en investigaciones por venta de narcóticos, lo que ha resultado en el aseguramiento de 22 kilogramos de diversas drogas.

Reportes ciudadanos permiten iniciar las investigaciones

Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE en la Región Centro-Desierto, explicó que estos operativos se originan principalmente a partir de reportes ciudadanos, incluidos los anónimos.

El fiscal general Federico Fernández Montañez ha instruido a la FGE a mantener una atención constante a los reportes sobre posibles puntos de venta de drogas, lugares donde se pudieran ocultar objetos robados y situaciones de abandono o indefensión de menores.

La información proporcionada por los ciudadanos se entrega a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos agentes realizan recorridos y labores de investigación para corroborar los datos.

Si los agentes encuentran elementos que coinciden con las características reportadas, elaboran un Informe Policial Homologado y la Fiscalía solicita ante un juez la autorización correspondiente para realizar el cateo.

Lazo Chapa destacó la importancia de los reportes anónimos como herramienta para iniciar investigaciones, ya que permiten a las personas proporcionar información sin tener que acudir físicamente a la Fiscalía.

El delegado destacó que la identidad de quienes aportan datos no es necesaria para iniciar las investigaciones, con el fin de fomentar la participación ciudadana ante el temor de represalias.

Monclova, Castaños y Frontera concentran los operativos

Indicó que los cateos relacionados con narcóticos constituyen la mayor parte de las diligencias realizadas durante el año en la región, aunque también se han ejecutado órdenes judiciales para cumplimentar órdenes de aprehensión.

Los principales municipios donde se concentran estas acciones son Monclova, Castaños y Frontera, considerados parte del área metropolitana de la Región Centro de Coahuila.

Hasta septiembre, la Fiscalía había reportado públicamente 63 cateos en la región, con aproximadamente 22 kilogramos de diferentes drogas aseguradas, además de armas y personas detenidas.

La cifra de 68 cateos proporcionada ahora por Lazo Chapa representa cinco procedimientos adicionales respecto al corte difundido durante septiembre. Sin embargo, el funcionario aseguró que todos los operativos realizados durante el año resultaron positivos.

Cristal es la sustancia más frecuente en los cateos

En cuanto a las sustancias aseguradas, el delegado identificó al cristal como el narcótico más frecuente en los procedimientos, seguido de marihuana y cocaína.

Precisó que el volumen acumulado de drogas aseguradas en la región se encuentra entre 22 kilogramos. Esta cantidad corresponde al conjunto de sustancias aseguradas, incluyendo decomisos de marihuana, cocaína y otros narcóticos, no solo al cristal.

Lazo Chapa señaló que existen cateos con cantidades mayores y otros con decomisos menores, por lo que el volumen varía según cada investigación.

En septiembre, la Fiscalía había informado de aseguramientos de diferentes tipos de droga durante cateos en Monclova. Uno de los procedimientos destacados del año anterior permitió localizar aproximadamente 17 kilogramos de cocaína.

Fiscalía no cuenta con una medición sobre reducción de ventas

El delegado se abstuvo de especificar un porcentaje sobre la reducción de la venta de drogas como resultado de los cateos, argumentando que carece de un dato objetivo para medir dicho impacto.

Sin embargo, destacó que sí puede comprobar los aseguramientos realizados durante las investigaciones, así como las detenciones y judicializaciones posteriores a las intervenciones autorizadas por las autoridades judiciales.

Con respecto al valor comercial de los narcóticos asegurados, Lazo Chapa mencionó que no tiene una estimación, ya que el precio varía según el tipo de sustancia, y señaló que la cocaína tiene un valor más alto.