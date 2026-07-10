Fiscalía sigue investigación contra presunto agresor de animales

León “N”, señalado por presunto maltrato y crueldad animal, el fiscal adelantó que en las próximas horas podrían darse a conocer avances relevantes

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El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que continúan las investigaciones en torno al caso de León “N”, señalado por presunto maltrato y crueldad animal, y adelantó que en las próximas horas podrían darse a conocer avances relevantes sobre el proceso.

Al ser cuestionado sobre la recompensa económica ofrecida por un activista para obtener información que permita localizar al sospechoso, el fiscal consideró que toda colaboración ciudadana contribuye al trabajo de las autoridades.

“Todo suma. Desconocía de ese tema, pero si fuera cierto habla de un compromiso de todos. Todos nos estamos sensibilizando, todos estamos preocupados por detener a un maltratador de animales”, expresó.

Las declaraciones se dan luego de que el activista de Nuevo León, Alex Ventura, anunciara una recompensa económica para quien proporcione información que permita ubicar al presunto responsable del maltrato y asesinato de perros en Saltillo, con el propósito de que sea detenido y presentado ante la justicia.