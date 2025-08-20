Fiscalía recibe solo una denuncia oficial por intoxicación

Las autoridades del Ministerio Público se mantienen atentas a recibir a más afectados en estos hechos para levantar las correspondientes denuncias

Solo una denuncia es la que se ha recibido ante la Fiscalía General del Estado por intoxicación en agravio a empleados del Hotel Hampton by Hilton Saltillo, así lo hizo saber para INFO 7 el delegado de la región sureste, Julio Loera. El funcionario indicó que en las últimas horas solo una persona más se acercó para denunciar; sin embargo, finalmente desistió de su denuncia. “Estuvimos atendiendo a familiares. Parte de la exigencia es que nosotros continuáramos con la investigación. Estamos buscando testimonios y personas que en su momento hayan sido especializadas, pero solamente una persona se presentó; por motivos que desconocemos, prefirió no presentar su denuncia”, señaló el delegado. Asimismo, mencionó que las autoridades del Ministerio Público se mantienen atentas a recibir a más afectados en estos hechos para levantar las correspondientes denuncias. Este fin de semana se denunció una presunta intoxicación masiva en empleados del Hotel Hampton, quienes presuntamente habían ingerido discada contaminada. Uno de los empleados falleció en una clínica del IMSS y ahora se investigan las causas de su muerte.