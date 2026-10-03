Fiscalía mantiene detenidos a gemelos por ataque en secundaria

Se prevé que en las próximas horas se determine la fecha de audiencia inicial, en la que se resolverá la situación jurídica de los dos jóvenes señalados

La Fiscalía General de Coahuila mantiene detenidos a los gemelos Carlos “N” y David “N”, ambos de 18 años, señalados como presuntos responsables del ataque ocurrido la mañana del jueves en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde agredieron con machetes a personal docente y alumnos, dejando como saldo a la subdirectora Nery Edith Narváez González sin vida y cuatro personas lesionadas.

De acuerdo con la información disponible, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente, la cual será presentada ante un juez de control.

Se prevé que en las próximas horas se determine la fecha de audiencia inicial, en la que se resolverá la situación jurídica de los dos jóvenes señalados por estos hechos.

Mientras tanto, las personas lesionadas permanecen internadas en el Sanatorio Español, una clínica privada de Torreón. El estado de salud de uno de los estudiantes continúa reportándose como grave, mientras que el docente que intervino para detener la agresión y fue atacado con arma blanca permanece bajo atención médica, en proceso de recuperación.

A través de redes sociales, usuarios han compartido mensajes y oraciones para pedir por la recuperación de las víctimas, además de expresar sus condolencias por la muerte de la subdirectora, cuyo fallecimiento ha generado consternación entre la comunidad educativa.

Entre las líneas de investigación que se siguen se encuentra la posible influencia de contenidos difundidos en redes sociales y la participación de los jóvenes en comunidades digitales donde presuntamente se comparten imágenes de armas, mensajes violentos y expresiones de rechazo hacia las mujeres.

Estos elementos forman parte de las indagatorias y será la autoridad ministerial la encargada de establecer si existe alguna relación directa con el ataque.

De acuerdo con versiones que han circulado sobre las publicaciones atribuidas a los jóvenes, presuntamente existían referencias a un segundo ataque en el que las mujeres serían el objetivo.

Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades, que también investigan si la agresión estaba relacionada con algún tipo de reto, incitación o imitación de otros ataques ocurridos en planteles educativos.

La intervención de uno de los docentes habría impedido que la agresión continuara, aunque el maestro resultó herido durante el enfrentamiento con los presuntos atacantes.

Por ahora, las investigaciones continúan para esclarecer la planeación, las posibles motivaciones y las circunstancias en las que ocurrió el ataque dentro de la secundaria.