Fiscalía investiga venta ilegal de terrenos en Ramos Arizpe

Desarrollo Urbano puede verificar gratuitamente si un fraccionamiento cuenta con los permisos correspondientes antes de que los ciudadanos entreguen dinero

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por la presunta venta ilegal de terrenos en Ramos Arizpe, mientras que el Gobierno Municipal tiene identificados cinco asentamientos irregulares donde se comercializan predios sin cumplir con los permisos y autorizaciones que exige la ley.

El director de Desarrollo Urbano, David Valdés Álvarez, informó que el Ayuntamiento ya inició procedimientos administrativos contra estos desarrollos y, en uno de los casos, dio vista a la Fiscalía para que investigue la posible comisión del delito de fraccionar y vender terrenos sin autorización.

“Hemos detectado cinco asentamientos irregulares. Uno está en carpeta de investigación por la Fiscalía por la venta ilegal de terrenos”, señaló.

El funcionario explicó que estos desarrollos se ubican principalmente en el poniente de la ciudad, en sectores como Santa Luz Analco, Minerva, Urbivilla, Los Pinos y la zona ubicada detrás de General Motors, donde personas ofertan lotes sin contar con la autorización municipal para urbanizar o comercializar.

Precisó que, antes de adquirir un terreno, los compradores deben exigir documentos que acrediten la legalidad del desarrollo, entre ellos la declaración unilateral de voluntades inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y el proyecto de lotificación autorizado por el Municipio.

Valdés Álvarez advirtió que una de las señales de alerta son las ofertas con precios muy bajos o esquemas de pagos informales.

“Nadie que tenga un fraccionamiento con todos los permisos te va a ofertar un terreno diciéndote: dame cinco mil pesos y me lo vas pagando de mil en mil. No se dejen engañar”, expresó.

Señaló que la Dirección de Desarrollo Urbano puede verificar gratuitamente si un fraccionamiento cuenta con los permisos correspondientes antes de que los ciudadanos entreguen dinero o firmen contratos privados.

Añadió que, además de presentar denuncias penales, el Municipio está facultado para imponer multas, clausuras, suspensiones e incluso ordenar demoliciones cuando se detectan desarrollos que incumplen la Ley de Asentamientos Humanos.

Finalmente, informó que el Ayuntamiento prepara una campaña de información, derivada de un exhorto del Congreso del Estado, para orientar a la población sobre cómo identificar un fraccionamiento legal y evitar ser víctima de fraudes inmobiliarios.