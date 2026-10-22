Fiscalía investiga probable feminicidio en Monclova

La Fiscalía General del Estado mantendrá abierta la carpeta de investigación hasta concluir los estudios periciales y las diligencias ministeriales pendientes

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La muerte de Margarita Orozco Ramírez, de 44 años, y Eduardo Alejandro Valadez, de 45, cuyos cuerpos fueron encontrados por su hijo de 13 años dentro de una vivienda de la colonia Córdoba, en Monclova, es investigada como un probable feminicidio.

Los resultados de las necropsias establecieron que la mujer falleció por estrangulamiento, mientras que el hombre se habría privado de la vida después de los hechos.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro-Desierto, informó que las primeras investigaciones apuntan a una discusión entre ambos. Sin embargo, aclaró que la carpeta de investigación continúa abierta y que todavía deben concluirse diversas diligencias ministeriales para establecer las circunstancias en que ocurrieron las dos muertes.

Los fallecidos fueron identificados como Margarita Orozco Ramírez y Eduardo Alejandro Valadez, quienes habitaban un domicilio ubicado en la calle San Antonio, de la colonia Córdoba, al oriente de Monclova. Sus cuerpos fueron descubiertos por su hijo adolescente, quien regresó de la escuela y encontró a sus padres sin vida dentro de la vivienda.

Necropsias sustentan investigación por probable feminicidio

El delegado explicó que los estudios practicados por los servicios periciales determinaron que Margarita Orozco Ramírez murió por asfixia mecánica mediante estrangulamiento.

Durante la revisión también se identificaron moretones en diferentes partes de su cuerpo, lesiones que forman parte de los elementos analizados por los investigadores para reconstruir lo ocurrido dentro del domicilio.

En el caso de Eduardo Alejandro Valadez, los resultados forenses establecieron que su fallecimiento correspondió a un suicidio. Con estos elementos, la Fiscalía trabaja bajo la hipótesis de que el hombre habría causado la muerte de su pareja y posteriormente se habría quitado la vida, aunque esta secuencia deberá quedar sustentada mediante las diligencias correspondientes.

Lazo Chapa señaló que familiares y vecinos entrevistados por los agentes investigadores refirieron que la pareja mantenía conflictos recurrentes. Los testimonios también indican que ambos discutieron durante la mañana de los acontecimientos, antes de que su hijo saliera del domicilio para acudir a clases, aunque las autoridades continúan verificando la información recabada.

No encontraron denuncias anteriores por violencia familiar

La Fiscalía no localizó antecedentes de denuncias por violencia familiar relacionadas con la pareja, pese a los señalamientos sobre discusiones frecuentes dentro del domicilio.

El delegado indicó que tampoco existen registros de que Margarita Orozco Ramírez hubiera solicitado anteriormente medidas de protección o asistencia ante el Centro de Empoderamiento de las Mujeres.

Esta circunstancia forma parte de los antecedentes revisados por los investigadores, quienes buscan establecer si existieron episodios anteriores de violencia que no fueron comunicados formalmente a las instituciones.

La ausencia de denuncias previas no descarta los testimonios recabados, por lo que las declaraciones de familiares y personas cercanas continuarán integrándose al expediente ministerial.

Respecto a las consecuencias jurídicas del fallecimiento del probable responsable, Lazo Chapa explicó que la muerte del investigado podría ocasionar la extinción de la acción penal.

No obstante, precisó que esta situación no implica suspender automáticamente las investigaciones, pues corresponde al Ministerio Público esclarecer los hechos y concluir la integración de los elementos disponibles.

PRONNIF intervendrá para proteger al hijo de la pareja

El hallazgo de los cuerpos fue realizado por el hijo adolescente de Margarita Orozco Ramírez y Eduardo Alejandro Valadez, quien encontró a sus padres al regresar de la escuela.

El menor había presenciado una discusión entre ambos durante la mañana, circunstancia que también fue incorporada a los antecedentes de la investigación, sin que se difundieran mayores detalles para proteger su identidad.

Ante esta situación, la Fiscalía dará intervención a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), institución encargada de determinar las medidas necesarias para garantizar su protección.

Entre las acciones previstas se encuentra establecer qué familiar podrá asumir su cuidado y asegurar que reciba atención psicológica especializada después de los acontecimientos.

Lazo Chapa indicó que también se contempla brindar acompañamiento a los familiares afectados por las dos muertes, mediante los mecanismos institucionales disponibles.

La atención al adolescente constituye una de las prioridades posteriores al hallazgo, debido a las circunstancias en que descubrió los cuerpos y al impacto emocional que representa la pérdida de ambos padres.

La Fiscalía General del Estado mantendrá abierta la carpeta de investigación hasta concluir los estudios periciales y las diligencias ministeriales pendientes.

Con ello buscará determinar formalmente la clasificación jurídica del caso, que actualmente se investiga bajo la hipótesis de un probable feminicidio seguido del suicidio del presunto responsable.