Fiscalía indaga ataque ocurrido en Villa de Fuente

Por: Irene Zapata 14 Septiembre 2026, 17:46 Compartir

Fernández Montañez dijo que en lo que va del año, se han realizado más de 200 cateos e igual número de inmuebles asegurados

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La Fiscalía General del Estado se encuentra investigando el homicidio de un hombre que fue ultimado, según testigos, de dos balazos en la cabeza, en Villa de Fuente, dentro de la zona conurbada de Piedras Negras. “Desde la madrugada estamos trabajando en eso, hay varias líneas de investigación, conforme tengamos líneas, hacemos el compromiso de informarles, decirles que todas las autoridades, Seguridad Pública, Procuración de Justicia, estamos trabajando en este lamentable hecho”, dijo el Fiscal Federico Fernández Montañez. Localizan motocicleta vinculada con la investigación Ha trascendido que la víctima llevaba por nombre Jesús Alfonso “N”, de 59 años, al parecer originario de la ciudad de San Antonio, Texas, y que fue atacado a bordo de un vehículo en el que se trasladaba. Otras pesquisas indican que la motocicleta en la que se trasladaban el o los responsables del asesinato fue encontrada posteriormente en el Fraccionamiento Tecnológico. “Vamos a determinar los móviles, a integrar la carpeta, y les informamos inmeditamente que tengamos novedades”. Van más de 200 cateos Fernández Montañez dijo que en lo que va del año, se han realizado más de 200 cateos e igual número de inmuebles asegurados, además de 250 armas incautadas en operativos de investigación que realiza la Agencia de Investigación Criminal con el apoyo de otras corporaciones y de las Fuerzas Armadas.