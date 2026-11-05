Fiscalía entrega los restos de Rocky y sigue juicio en Saltillo

La entrega se realizó a Jorge Garza Aburto, esposo de Liliana “N”, quien enfrenta un proceso penal por la muerte del animal

Luego de permanecer varios meses bajo resguardo de las autoridades ministeriales, los restos de Rocky, el perro que fue víctima de un caso de crueldad animal que causó indignación en Saltillo, finalmente fueron entregados el pasado 3 de noviembre. La Fiscalía General del Estado autorizó su liberación al concluir que ya no eran requeridos para los estudios periciales relacionados con la investigación.

Los restos de Rocky serán cremados

La entrega se realizó a Jorge Garza Aburto, esposo de Liliana “N”, quien enfrenta un proceso penal por la muerte del animal. Posteriormente, se contrató un servicio funerario para mascotas en la veterinaria PET, donde Rocky recibió atención médica tras sufrir las lesiones que terminaron con su vida. El procedimiento contempla la cremación de sus restos y la posterior entrega de sus cenizas.

El proceso penal sigue abierto

Aunque Rocky finalmente podrá recibir una despedida, el caso continúa en los tribunales bajo la causa penal 1365/2026, por el delito de crueldad y violencia contra seres sintientes. Liliana “N” permanece bajo prisión preventiva, por lo que la entrega de los restos no representa el cierre del proceso judicial, que sigue siendo motivo de exigencia de justicia y respeto hacia los animales.