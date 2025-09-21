Fiscalía descarta indicios de homicidio en caso de "Papayita" 

La Fiscalía señaló que no se cuenta con elementos que indiquen que la sustancia nociva haya sido introducida de manera dolosa en el recipiente del que bebió

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que, hasta el momento, no existen indicios que confirmen que la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, "Papayita", de 47 años, se haya tratado de un homicidio.

El hombre ingresó a un hospital el pasado 3 de septiembre, luego de resultar gravemente afectado por la ingesta de una sustancia tóxica el 30 de agosto. Pese a la atención médica, la víctima falleció el pasado jueves 18 de septiembre en la Clínica 71 del IMSS, en la ciudad de Torreón.

Tras abrir una carpeta de investigación, la autoridad recabó material videográfico y testimonios de testigos, tanto del día de los hechos como de la jornada previa. Con base en estas pruebas, la Fiscalía señaló que no se cuenta con elementos que indiquen que la sustancia nociva haya sido introducida de manera dolosa en el recipiente del que Gurrola Arguijo bebió.

La dependencia precisó que el caso permanece abierto en el área de homicidios y que se continuará con la recopilación de datos de prueba para esclarecer completamente lo ocurrido. Asimismo, refrendó su compromiso de actuar con objetividad e imparcialidad, además de brindar acompañamiento a la familia de la víctima.