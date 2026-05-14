Fiscalía descarta feminicidio en caso de joven saltillense

En redes sociales, ha surgido un llamado para que se investiguen los hechos como un posible feminicidio, reflejando la preocupación de la comunidad

La Fiscalía General del Estado ha descartado la posibilidad de feminicidio en el caso de Luis F, una joven de 27 años encontrada sin vida en su habitación. La necropsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento.

Familia pidió investigación exhaustiva

El fallecimiento de Luis Fernanda ha causado conmoción en la comunidad, especialmente porque su familia había solicitado una investigación exhaustiva, alegando que la joven había sido víctima de violencia física por parte de su pareja.

A pesar de que la necropsia confirma el suicidio, la Fiscalía continúa investigando los señalamientos de violencia en contra de su pareja. Testimonios de vecinos indican que la pareja discutía con frecuencia, y se han presentado fotografías que muestran a la mujer con golpes visibles en su rostro.

Crece preocupación en redes sociales

En redes sociales, ha surgido un llamado para que se investiguen los hechos como un posible feminicidio, reflejando la preocupación de la comunidad ante la violencia de género.

La Fiscalía asegura que se tomarán en cuenta todas las evidencias y testimonios en el proceso de investigación para esclarecer los hechos.