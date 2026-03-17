Fiscalía de NL llevará mesas de seguridad a los 38 municipios

El fiscal Federico Fernández Montañez informó que ya iniciaron reuniones regionales con autoridades y sociedad civil para atender problemáticas

Además de sostener reuniones de seguridad en toda la entidad, la Fiscalía General del Estado sostiene establece mesas de diálogo con cada uno de los 38 municipios para atender necesidades específicas en cada uno de ellos, informó el titular de la FGE, Federico Fernández Montañez.

Tras participar en una de estas reuniones en la región norte, donde son convocadas autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de la sociedad civil, el Fiscal dijo que a la fecha se han realizado reuniones con cinco municipios, pero éstas se extenderán al resto en los próximos meses.

“38 municipios, cinco regiones, vamos a ir a reuniones municipales, con la de hoy llevamos cuatro, mañana Jiménez cinco, nos van a faltar 33 reuniones”, dijo Fernández Montañez.

Apuntó que además se tienen reuniones específicas con, por ejemplo, las asociaciones ganaderas, para ver temas como el abigeato (robo de ganado), y atender la seguridad en ese aspecto.

Destacó que en las mesas de seguridad, regionales o municipales, participa el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad del estado, las Policías Municipales y la Fiscalía, además de que se involucra a empresarios, Universidades y representantes de la sociedad civil, con el fin de que toda la sociedad participe en el desarrollo de temas de seguridad.