Fiscalía de Coahuila refuerza la proximidad con recorridos

Este ejercicio continuará de manera permanente en diferentes sectores de los municipios, ya que permite conocer el sentir de la población y actuar oportunamente

Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y atender de primera mano las inquietudes en materia de seguridad, la Fiscalía General del Estado mantiene recorridos por colonias de distintos municipios de Coahuila, informó el fiscal general, Federico Fernández Montañez.

El funcionario explicó que estas visitas tienen como propósito conocer directamente las necesidades de las familias y mantener un contacto permanente con la población, a fin de identificar las principales problemáticas que enfrentan en sus comunidades.

Fernández Montañez señaló que, durante los recorridos realizados hasta el momento, los ciudadanos han planteado diversas peticiones, entre ellas el reforzamiento de los patrullajes preventivos y el reporte de presuntos puntos de venta de droga, información que ya es atendida por las autoridades competentes.

"Depende de la colonia, por ejemplo en Torreón a las que fuimos, allá en la Dalia no son trmas de riñas pero si reportes de puntos donde pasan cosas sospechosas dijo el fiscal

Indicó que este ejercicio de proximidad continuará de manera permanente en diferentes sectores de los municipios, ya que permite a la Fiscalía conocer el sentir de la población y actuar de forma oportuna ante las demandas ciudadanas.

El fiscal destacó que, si bien las estadísticas mantienen a Coahuila con niveles bajos en delitos de alto impacto, es indispensable escuchar a la ciudadanía para atender aquellas situaciones que afectan la percepción de seguridad y fortalecer la tranquilidad en las colonias.