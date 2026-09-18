Fiscalía dará a conocer cinco nuevos cuerpos de seguridad

Las nuevas unidades tendrán enfoques diferenciados para atender delitos específicos y regiones del estado, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta

La Fiscalía General del Estado espera a que se corran los tiempos con la modificación de la Ley Orgánica para la creación de los nuevos agrupamientos y policías especializadas, los mismos que serán presentados por el gobernador Manolo Jiménez.

“Viene la Ley Orgánica, todavía no ingresa a la Oficialía de Partes del Congreso, a la Oficialía Mayor, pero ya vieron algunos de los agrupamientos nuevos que se van a presentar, a fortalecer” dijo el fiscal Federico Fernández Montañez. “Viene equipamiento, vienen armas de primer nivel, que se adquirieron de una gama que es la primera vez que se va a tener aquí en Coahuila… muchas, pero eso lo va a presentar el Gobernador”, señaló.

Tras los ataques de un grupo criminal a la población civil de Villa Unión, en el norte de Coahuila en 2019, el gobierno gestionó los permisos para adquirir armamento calibre .762 y rifles Barrett calibre .50, aunque estos últimos se perdieron entre los trámites de la Secretaría de la Defensa Nacional y no llegaron a las fuerzas estatales.

“En el siguiente mes y medio o dos meses van a estar todos estos agrupamientos, que lo que van a hacer es fortalecer lo que ya tenemos, porque ahora el reto es mantenerse en primer lugar (en seguridad)”.

Entre los cinco agrupamientos que se presentarán, estará una división antinarcóticos, una de caminos, otra de inteligencia y otra para la vigilancia en zonas rurales.