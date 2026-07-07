Fiscalía captura a extesorero del Ayuntamiento de Múzquiz

De acuerdo con la información disponible, la captura del exfuncionario se realizó como parte de las acciones emprendidas por la autoridad ministerial

La Fiscalía General del Estado cumplimentó este lunes una orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Hernández Obregón, quien se desempeñó como tesorero del Ayuntamiento de Múzquiz durante la administración encabezada por Tania Vanesa Flores Guerra.

La investigación está relacionada con presuntos actos de corrupción

La detención forma parte de una investigación por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos, derivada de la carpeta integrada por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, en la que se indaga el supuesto manejo irregular de recursos municipales correspondientes al periodo 2022-2024.

De acuerdo con la información disponible, la captura del exfuncionario se realizó como parte de las acciones emprendidas por la autoridad ministerial para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas durante la pasada administración municipal.

El proceso contra la exalcaldesa sigue en curso

En tanto, el proceso judicial en contra de la exalcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra continúa. Actualmente permanece privada de la libertad y se tiene previsto que comparezca ante un juez del fuero común el próximo 9 de julio, como parte de las diligencias relacionadas con la misma investigación.