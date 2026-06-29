Fiscalía analiza video por bebé abandonado en Castaños

Vecinos de la colonia Independencia manifestaron que la entrega de las imágenes refleja la disposición de la ciudadanía para colaborar con las autoridades

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Un video captado por una cámara de seguridad y entregado por una habitante de la colonia Independencia podría convertirse en un elemento relevante dentro de la investigación por el abandono de un bebé recién nacido en el municipio de Castaños. El material fue proporcionado de manera voluntaria a las autoridades ministeriales para apoyar el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con vecinos del sector, la grabación fue obtenida por un sistema de videovigilancia instalado sobre la calle Ricardo de León. En las imágenes aparece una pareja que se desplaza en motocicleta aproximadamente a las 10:23 de la mañana, instantes antes de que fuera localizado el recién nacido en esa misma zona.

Habitantes de la colonia indicaron que la mujer viajaba en la parte trasera de la motocicleta y llevaba entre sus brazos un bulto de color oscuro. Algunos consideran que podría tratarse del bebé cubierto con alguna prenda, aunque reconocieron que esa interpretación no ha sido confirmada por las autoridades.

Video podría convertirse en pieza clave en caso de bebé

El material videográfico ya fue incorporado por las autoridades a la carpeta de investigación. Para proteger la colaboración ciudadana, la identidad de la persona que entregó la evidencia permanece bajo reserva.

La Fiscalía General del Estado informó que no existe, hasta ahora, ningún elemento que permita establecer que las personas captadas por la cámara estén relacionadas con el abandono del menor. Por ello, especialistas realizarán un análisis del contenido para determinar si puede aportar información útil a las investigaciones.

Las autoridades señalaron que cualquier conclusión dependerá del resultado de las diligencias ministeriales y de la evidencia que continúe recabándose. El video será valorado junto con otros indicios obtenidos durante el desarrollo de la investigación.

Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias

Vecinos de la colonia Independencia manifestaron que la entrega de las imágenes refleja la disposición de la ciudadanía para colaborar con las autoridades en un caso que ha causado preocupación entre los habitantes de Castaños.

La investigación continúa en marcha con la recopilación de testimonios, pruebas y demás elementos que permitan identificar a quien o quienes resulten responsables. La Fiscalía reiteró que ninguna persona puede ser vinculada con los hechos mientras no existan pruebas suficientes que lo acrediten conforme al procedimiento legal.

El video de vigilancia permanecerá bajo análisis pericial como parte de las acciones emprendidas para determinar si las imágenes guardan relación con el abandono del recién nacido y contribuyen al esclarecimiento de este caso.