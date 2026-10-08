Fiscalía aclara confusión por ficha de búsqueda de Yadira Saraí

Explicó que hace 13 años, cuando la joven era una adolescente de 14, se emitió una ficha de búsqueda, ya que en aquel entonces su mamá la reportó desaparecida

Yadira Saraí, la joven que fue atendida en el Hospital General de Saltillo, no se encontraba desaparecida desde hace 13 años, afirmó José Ángel Herrera, Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas.

Explicó que hace 13 años, cuando la joven era una adolescente de 14, se emitió una ficha de búsqueda, ya que en aquel entonces su mamá la reportó desaparecida.

Fiscalía señala que fue localizada un año después del reporte

“El 11 de agosto de 2013 se recaba una denuncia por la no localización de Yadira Saraí, y se hace el protocolo de búsqueda de esta menor y se localiza un año después y se entrega a, obviamente y a su mamá”.

Herrera señaló que, posterior a ello, la joven se ha ausentado voluntariamente de su domicilio en múltiples ocasiones, debido a que tiene un problema de adicciones.

“Este fin de semana Yadira se vuelve a ausentar voluntariamente de su casa desde el 2 de octubre y el 4 de octubre regresa a su casa en mal estado y su mamá la lleva al Hospital General, donde es atendida.

Ficha de búsqueda sin dar de baja generó confusión

Explicó que la Fiscalía ya la tenía como persona localizada; sin embargo, debido a cambios operativos a nivel nacional de la plataforma, la ficha de la joven no había sido dada de baja, por lo que se generó la confusión de que seguía vigente.