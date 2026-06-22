VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Fiscal destaca acción de rescate en inundación de Coahuila

Por: Antonio Herrera

21 Junio 2026, 11:31

Compartir
WhatsApp

El funcionario expresó su agradecimiento a los elementos que participaron en labores de apoyo y rescate durante las contingencias ocasionadas por las lluvias

Fiscal destaca acción de rescate en inundación de Coahuila

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó la actuación de elementos de la Policía Estatal que lograron rescatar a una mujer cuyo vehículo quedó atrapado en una zona inundada durante las intensas lluvias registradas este fin de semana en Coahuila.

 A través de sus redes sociales, compartió un video en el que se observa la intervención de los uniformados para poner a salvo a la conductora.

Policías ingresaron a zona de riesgo para auxiliar a la conductora

En las imágenes se aprecia cómo los agentes ingresan a una zona de riesgo para auxiliar a la ciudadana, exponiéndose a las condiciones adversas provocadas por la acumulación de agua. 

El funcionario señaló que este tipo de acciones reflejan el compromiso y la vocación de servicio de las corporaciones de seguridad, cuya labor va más allá de las tareas de combate a la delincuencia.

Fernández Montañez subrayó que la proximidad con la ciudadanía y la protección de la integridad de las familias coahuilenses forman parte de las prioridades de la Policía Estatal.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los elementos que participaron en labores de apoyo y rescate durante las contingencias ocasionadas por las lluvias, reconociendo su entrega y disposición para atender emergencias en distintos puntos de la entidad.

Comentarios