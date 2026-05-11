Fiscal descarta operativos con agentes extranjeros en Coahuila

Al respecto, Fernández Montañez aseguró que al ser Coahuila un estado fronterizo, siempre ha existido una colaboración con Estados Unidos

Al referirse al incidente ocurrido en Chihuahua, donde la muerte de dos funcionarios estatales y dos agentes estadounidenses de la CIA fallecieron en un accidente luego de un operativo en el que aseguraron un megalaboratorio de metanfetaminas, el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, aseguró que existe cooperación, pero negó que en el estado se hagan operativos terrestres o aéreos con la participación de agencias extranjeras.

De acuerdo con lo que se sabe hasta hoy, el operativo en Chihuahua hace dos semanas destapó la participación de elementos estadounidenses en acciones que no contaban con la aprobación del Gobierno federal, y ha puesto en la mira la actuación de agentes extranjeros en suelo mexicano en temas de seguridad.

Coahuila mantiene colaboración, pero sin operativos conjuntos

Al respecto, Fernández Montañez aseguró que, al ser Coahuila un estado fronterizo, siempre ha existido una colaboración con Estados Unidos, pero descartó que haya elementos extranjeros trabajando en operativos en suelo coahuilense.

“Nosotros tenemos una comunicación con las agencias estadounidenses, del Departamento de Estado y otros, pero no realizamos operaciones terrestres o aéreas en conjunto”.

Intercambio de inteligencia y capacitación

Dijo que existe una muy buena colaboración en inteligencia, identificación de objetivos buscados en ambos lados de la frontera y capacitación, pero no en operaciones conjuntas de combate al crimen.