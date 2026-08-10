Fiscal de Coahuila reprocha críticas de Mejía por tragedia

Federico Fernández acusó a Ricardo Mejía de usar el multihomicidio de Saltillo para cuestionar la estrategia de seguridad de Coahuila

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, acusó al diputado federal Ricardo Mejía Berdeja de intentar politizar el multihomicidio ocurrido en Saltillo y calificó como una falta de prudencia y sensibilidad utilizar la tragedia para cuestionar públicamente la estrategia de seguridad del estado.

La confrontación surgió después de que Mejía Berdeja cuestionara en redes sociales la efectividad de las medidas de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia, al señalar los casos recientes de Nora Cecilia en Torreón y el multihomicidio registrado en Saltillo.

“Celebran detenciones, mientras son incapaces de procurar seguridad a las víctimas que cuentan con medidas de protección y de restricción”, publicó el legislador federal al dirigir su crítica al fiscal Federico Fernández.

Cuestionado al respecto, Fernández Montañez respondió que las declaraciones se produjeron cuando todavía no habían transcurrido 48 horas de los servicios funerarios de las víctimas del ataque ocurrido el pasado 4 de agosto.

“Es lamentable que este personaje, que es conocido por nosotros, busque politizar el tema más sensible para las y los coahuilenses, que es el de seguridad”, expresó.

El fiscal consideró que introducir una disputa política en medio de las consecuencias del multihomicidio en Saltillo representa una falta de respeto hacia las víctimas y sus familiares.

“Me parece, además de una falta de respeto con las familias y con la sociedad, comentarios totalmente fuera de lugar”, sostuvo.

El ataque al que hizo referencia dejó dos mujeres y un hombre asesinados, una mujer gravemente lesionada y un niño de tres años sustraído, hechos por los que Chad “N” fue detenido horas después en Piedras Negras cuando se dirigía hacia la frontera con Estados Unidos.

El imputado permanece en prisión preventiva dentro de la causa penal 547/2026JEVF, por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Fernández pide comparar resultados en seguridad

Fernández Montañez también respondió a Mejía Berdeja recordando su pasado como funcionario federal en materia de seguridad y pidió comparar los resultados obtenidos durante aquella gestión con los indicadores actuales de Coahuila.

“Esta persona tuvo su oportunidad algunos años en un cargo de seguridad a nivel federal y basta ver, en lo histórico, cuáles fueron sus resultados y su desempeño”, señaló.

El fiscal aseguró que la estrategia de seguridad en Coahuila se desarrolla de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, corporaciones municipales y autoridades federales.

Fernández Montañez sostuvo además que los recientes casos de violencia familiar y feminicida están siendo revisados individualmente para analizar sus antecedentes y determinar qué ocurrió con los mecanismos preventivos y de protección existentes.

Explicó que actualmente existe una retroalimentación institucional para revisar cada caso, sus circunstancias y contexto, particularmente cuando previamente existieron situaciones de violencia dentro de relaciones familiares o personales.