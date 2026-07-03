Fiscal de Coahuila destaca experiencia de Riquelme en seguridad

La estrategia continuará adaptándose a los nuevos retos para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias torreonenses

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que la llegada de Miguel Ángel Riquelme Solís a la Presidencia Municipal de Torreón fortalecerá la estrategia de seguridad en el municipio, al considerar que el nuevo alcalde cuenta con amplia experiencia en la materia.

Destacan coordinación entre Torreón y el Gobierno de Coahuila

El funcionario destacó que la coordinación entre el Ayuntamiento de Torreón y el Gobierno de Coahuila permitirá dar continuidad al trabajo que se ha desarrollado en los últimos años para mantener a la ciudad entre las más seguras del país.

Fernández Montañez señaló que uno de los principales objetivos será conservar la tendencia a la baja en los índices delictivos, además de reforzar el blindaje de Torreón y de toda la región Laguna para hacer frente a cualquier situación que pudiera poner en riesgo la tranquilidad de la población.

La estrategia se adaptará a nuevos desafíos

Asimismo, indicó que también se buscará fortalecer la percepción de seguridad entre la ciudadanía, al tiempo que subrayó que, aunque los resultados obtenidos hasta ahora han sido positivos, la estrategia continuará adaptándose a los nuevos retos para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias torreonenses.