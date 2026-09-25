Firmarán convenio UTC y empresa para formación de trabajadores

La Universidad Tecnológica de Coahuila firmó un convenio con una empresa industrial para que sus trabajadores continúen su formación profesional

Trabajadores de empresas instaladas en Ramos Arizpe podrán continuar su preparación profesional en la Universidad Tecnológica de Coahuila mediante programas regulares y de Educación Dual, como parte de nuevos esquemas de vinculación con la industria.

La UTC formalizó un convenio con una empresa del sector industrial para ampliar el acceso de sus colaboradores a carreras relacionadas con Mecatrónica, Mecánica, Procesos Industriales y Mantenimiento Industrial.

La relación entre ambas instituciones ya permitió que 25 trabajadores cursaran estudios en la Universidad, y con el nuevo acuerdo se busca incorporar a un mayor número de empleados.

El representante de la empresa, Jaime Adolfo Rivera Mercado, señaló que la compañía atraviesa una etapa de transición y que la preparación académica representa una alternativa para que los trabajadores amplíen sus posibilidades de desarrollo profesional.

El rector Sergio Guadarrama explicó que la estrategia de vinculación también contempla programas de Educación Dual, estadías, donación de equipamiento y contratación de egresados.

La Universidad reporta que 96 de cada 100 egresados cuentan con empleo, mientras que 74 por ciento trabaja en un área relacionada con su formación y 22 por ciento en un ámbito distinto.

La UTC señaló que este tipo de convenios busca reducir la distancia entre la preparación académica y las necesidades reales de las empresas instaladas en la región industrial de Ramos Arizpe.