Firman INE y Canirac convenio para promover el voto ciudadano

Castillo Morales destacó la importancia de implementar acciones específicas para incentivar a los ciudadanos a participar en la jornada electoral en junio

El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en el próximo proceso electoral. La firma del acuerdo tuvo lugar el lunes por la mañana y fue encabezada por Miguel Castillo Morales, encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, e Isidoro García Reyes, presidente de Canirac.

Buscan incentivar participación en elección del Congreso del Estado

Durante la rueda de prensa, Castillo Morales destacó la importancia de implementar acciones específicas para incentivar a los ciudadanos a participar en la jornada electoral del 7 de junio, donde se renovará el Congreso del Estado mediante 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

Invitan a trabajadores restauranteros a ejercer su derecho al voto

Isidoro García Reyes también subrayó que el convenio no solo busca motivar al electorado, sino que también invita a los más de 15,000 trabajadores de la industria restaurantera a ejercer su derecho al voto.

Ofrecerán promociones a ciudadanos que participen en la votación

Como parte de esta colaboración, Canirac ofrecerá promociones especiales para aquellos ciudadanos que acudan a emitir su voto, fomentando así un sentido de responsabilidad cívica.