Financian roscas de Reyes rehabilitación gratuita en Ramos Arizpe

Al menos 12 internos reciben capacitación en panadería, fortaleciendo el trabajo en equipo y la disciplina elementos clave para su recuperación

La elaboración y venta de más de mil 600 roscas de Reyes se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para mantener los servicios gratuitos del centro de rehabilitación Esperanza y Nueva Vida, ubicado en Ramos Arizpe. En este proyecto, personas en proceso de recuperación participan activamente como parte de una estrategia de reinserción social.

¿Cómo se organiza la producción de las roscas?

El responsable del grupo, Francisco Lourdes Rueda, explicó que desde hace dos meses inició la planeación para la producción y venta, la cual incluyó la gestión de apoyos con empresas locales para obtener materia prima. En la panadería del centro, 12 internos elaboran las roscas de manera continua.

¿Cuál es el avance y dónde se venden?

Actualmente, el proyecto registra un avance del 80 por ciento en ventas, con pedidos dirigidos a empresas, dependencias gubernamentales y al público en general. Las roscas se ofrecen en distintos puntos de Ramos Arizpe, como la Alameda, la colonia Analco y el sector Manantiales, con precios de 250 pesos la mediana y 320 pesos la grande.

¿En qué se destinan los recursos obtenidos?

Rueda destacó que los recursos se destinan íntegramente a mejoras y mantenimiento del centro, que opera desde hace ocho años y ofrece atención gratuita, voluntaria y sin maltratos. Entre las mejoras recientes se encuentran la colocación de piso, adecuaciones en áreas comunes, el fortalecimiento de la panadería y la adquisición de equipo audiovisual.

Actualmente, el centro atiende a 34 personas en internamiento, con capacidad para recibir hasta 40, además de quienes ya concluyeron su proceso y continúan asistiendo a terapias. Cada año ingresan entre 150 y 200 personas, de las cuales alrededor de 130 concluyen su tratamiento y cerca de 80 logran una integración estable a la sociedad.

¿Cómo funciona el tratamiento de rehabilitación?

El tratamiento de internamiento tiene una duración mínima de tres meses, con seguimiento permanente, y está dirigido a personas de 18 a 59 años. El proyecto de roscas brinda a los internos una actividad productiva y un propósito durante su proceso.

