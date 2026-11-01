Fija Tecnológico Nacional de México fechas para mesas de diálogo

La Dirección Jurídica convocó a dos reuniones para atender las demandas estudiantiles, mientras el movimiento Burros Pardos solicita más participantes

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) convocó formalmente a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo a participar en mesas de diálogo los próximos 5 y 6 de noviembre, a las 10:00 horas, con el propósito de atender sus demandas y buscar una solución al conflicto que mantiene afectadas las actividades académicas de más de 7 mil 500 alumnos.

TecNM convoca a estudiantes del Tecnológico de Saltillo a mesas de diálogo

La convocatoria fue emitida mediante el oficio M00.0.2/01203/2026, firmado por Antonio Andrés Pérez Méndez, director jurídico del TecNM, quien informó sobre la integración de una comisión de abogados encargada de escuchar los planteamientos de la comunidad estudiantil.

Las reuniones están programadas en la Sala de Juntas del Centro de Información del Tecnológico de Saltillo, ubicado en el bulevar Venustiano Carranza número 2400, y estarán dirigidas exclusivamente a estudiantes, bajo condiciones de respeto y disposición al diálogo.

La Dirección Jurídica también solicitó la presentación anticipada de un pliego petitorio para facilitar el desarrollo de las negociaciones, el cual podrá entregarse directamente o enviarse mediante los correos institucionales establecidos en el documento.

Movimiento Estudiantil Burros Pardos mantiene la protesta

Por su parte, el Movimiento Estudiantil Burros Pardos reiteró en redes sociales que mantendrá la protesta y convocó a más alumnos a sumarse al plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza, al reconocer que necesitan mayor participación para sostener la movilización. Los manifestantes señalaron que los próximos días no serán de descanso, sino de lucha, e insistieron en continuar organizándose para exigir mejores condiciones dentro de la institución.

La convocatoria nacional ocurre después de varios intentos fallidos de negociación entre la dirección del plantel y los representantes estudiantiles. La directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz reconoció que todavía no existe una fecha definida para reanudar las clases ni certeza sobre la realización de evaluaciones, proyectos académicos y graduaciones.

Mientras continúa el bloqueo de una de las principales vialidades de Saltillo, el oficio establece fechas y condiciones para iniciar las negociaciones, pero no confirma que el movimiento estudiantil haya aceptado participar, por lo que permanece pendiente la instalación efectiva de las mesas de diálogo.