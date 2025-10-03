Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Fiesta patronal de San Francisco provocará cierres en Saltillo

Por: Christyan Estrada

02 Octubre 2025, 09:07

Compartir

Desde la medianoche del viernes 3 de octubre y hasta la noche del sábado 4, calles del Centro Histórico permanecerán bloqueadas al tránsito vehicular

Fiesta patronal de San Francisco provocará cierres en Saltillo

El Centro Histórico de Saltillo vivirá este fin de semana cierres viales y un intenso movimiento comercial y religioso por la fiesta patronal de San Francisco de Asís, una de las celebraciones más antiguas de la capital.

Desde la medianoche del viernes 3 de octubre y hasta la noche del sábado 4, calles como Juárez, General Cepeda, Guerrero y Ateneo permanecerán bloqueadas al tránsito vehicular. 

La medida se debe a la instalación de decenas de puestos ambulantes y comercios temporales, que cada año se colocan alrededor del templo franciscano.

Vecinos y comerciantes del primer cuadro se preparan para la afluencia de visitantes, mientras que automovilistas deberán buscar rutas alternas, ya que la circulación se normalizará hasta el domingo 5 de octubre.

Además del ambiente festivo, la parte religiosa tendrá un momento clave con la misa solemne del obispo Hilario González García, programada para las 19:00 horas del viernes en el templo de San Francisco. 

Este recinto, considerado patrimonio histórico, concluira el novenario anual este viernes 3 de octubre, luego de haber iniciado un 24 de septiembre. 

La festividad no solo representa una tradición católica, sino también un fenómeno cultural y social que cada año transforma la dinámica del centro: desde el comercio informal que aprovecha la concentración de visitantes, hasta los ajustes viales y operativos de seguridad para eficientar  la movilidad de la zona.

Comentarios