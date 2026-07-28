Fieles veneran al Santo Cristo de la Capilla en Saltillo

Relató que el Santo Cristo intercedió en favor de un sobrino y posteriormente de uno de sus nietos, situaciones que fortalecieron su fe

Cientos de fieles acudieron este lunes a la Catedral de Santiago para participar en la tradicional misa y el descenso de la imagen del Santo Cristo de la Capilla, uno de los momentos más representativos de las festividades patronales de la ciudad.

La imagen fue descendida alrededor de las 11:00 de la mañana y permaneció al alcance de los creyentes hasta las 19:00 horas, permitiendo que miles de personas la veneraran antes de ser colocada nuevamente en el altar mayor, donde permanecerá durante el novenario previo a la festividad principal del 6 de agosto.

Fieles acuden para agradecer favores recibidos

Desde temprana hora, familias, adultos mayores y devotos de distintos sectores de Saltillo acudieron al recinto religioso para agradecer los favores recibidos y elevar nuevas peticiones. Entre oraciones, lágrimas y muestras de fe, los asistentes vivieron una jornada de profundo recogimiento.

Entre los asistentes estuvo Magaly García, quien compartió que desde hace 33 años acude puntualmente a la misa del descenso del Santo Cristo de la Capilla como muestra de agradecimiento por los milagros que, asegura, ha recibido.

Relató que el Santo Cristo intercedió en favor de un sobrino y posteriormente de uno de sus nietos, situaciones que fortalecieron su fe. Desde entonces prometió asistir cada año a esta celebración y, afirmó, ha cumplido su promesa de manera ininterrumpida.

Muchos de los presentes señalaron que participan año con año como parte de promesas realizadas por la salud y el bienestar de sus seres queridos, mientras que otros destacaron que se trata de una tradición familiar que han conservado desde la infancia y que simboliza esperanza y fortaleza espiritual.

El descenso de la imagen fue encabezado por el obispo, quien informó que se espera una importante afluencia de fieles durante las celebraciones religiosas. Para atender a los asistentes, indicó que se ordenaron 170 mil hostias que serán distribuidas durante las misas y el novenario en honor al Santo Cristo de la Capilla, cuyo día principal se celebrará el próximo 6 de agosto.