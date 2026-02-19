Fieles participan en imposición de ceniza en Saltillo

Con este acto, la comunidad católica inicia un período de preparación espiritual, reafirmando su fe y renovando su dedicación a los valores del Evangelio

Con la frase “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”, ministros y sacerdotes marcaron la frente de los creyentes con la cruz de ceniza, dando inicio al período de Cuaresma.

Desde primeras horas de la mañana, los templos se llenaron de feligreses que acudieron a esta tradicional ceremonia, que simboliza reflexión, penitencia y el compromiso de fortalecer la vida espiritual durante los 40 días previos a la Semana Santa.

Más allá de un acto ritual, los asistentes coincidieron en que recibir la ceniza implica un compromiso interno.

En entrevistas realizadas a la salida de los templos, varios fieles señalaron que el gesto no se limita a una señal física en la frente, sino que representa la oportunidad de transformar actitudes y vivir la Cuaresma como un verdadero tiempo de conversión y renovación personal.

La participación abarcó a personas de todas las edades, incluyendo adultos mayores que, pese a las dificultades para trasladarse, se mostraron agradecidos por mantener viva la tradición.

Con este acto, la comunidad católica inicia un período de preparación espiritual, reafirmando su fe y renovando su dedicación a los valores del Evangelio en espera de la celebración de la Semana Santa.