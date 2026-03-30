FGR vincula a proceso a tres por transportar heroína en Coahuila

Tras localizar el narcótico, los tres ocupantes fueron detenidos en el lugar y trasladados ante el Ministerio Público Federal

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 29 de marzo de 2026 que obtuvo la vinculación a proceso de tres personas por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, tras ser sorprendidas transportando un cargamento de droga en Saltillo, Coahuila.

Los imputados fueron identificados como José "N", Alicia "N" y Renato "N", quienes fueron puestos a disposición de un juez federal luego de su detención.

Aseguran más de 11 kilogramos de heroína

De acuerdo con la carpeta de investigación, las autoridades aseguraron un total de 11 kilogramos, 402 gramos y 700 miligramos de heroína, cantidad que era transportada de manera oculta en un vehículo.

La droga fue localizada dentro de un tubo metálico instalado en la parte trasera de la unidad, un método utilizado para dificultar su detección durante revisiones de seguridad.

Operativo coordinado permitió la detención

El aseguramiento se derivó de un operativo en el que participaron elementos del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y la Policía Federal Ministerial, quienes detectaron irregularidades en el vehículo y procedieron a su inspección.

Tras localizar el narcótico, los tres ocupantes fueron detenidos en el lugar y trasladados ante el Ministerio Público Federal, que integró la carpeta correspondiente.

Juez dicta prisión preventiva

Luego de analizar los datos de prueba presentados por la FGR, un juez de control determinó vincular a proceso a los tres implicados, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más elementos para fortalecer el caso.

Refuerzan acciones contra el narcotráfico

Este caso se suma a las acciones que autoridades federales mantienen en distintas regiones del país para combatir el tráfico de drogas, mediante operativos de inspección y vigilancia en carreteras y zonas urbanas.

El aseguramiento de más de 11 kilogramos de heroína en Saltillo representa un golpe relevante contra el traslado de narcóticos en el norte del país, en medio de una estrategia enfocada en debilitar las redes de distribución.