FGR incinera más de una tonelada de droga en Coahuila

La FGR llevó a cabo la incineración de más de una tonelada de droga asegurada en distintos operativos vinculados con carpetas de investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de una tonelada de droga asegurada en distintos operativos vinculados con carpetas de investigación por delitos contra la salud, en un acto realizado en Saltillo.

El evento fue organizado por la Fiscalía Federal en Coahuila de Zaragoza y contó con la coordinación de diversas instituciones de seguridad.

La destrucción de los narcóticos se realizó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Las autoridades informaron que la droga incinerada estaba relacionada con diversas investigaciones federales, en las que se aseguraron distintos tipos de estupefacientes.

Drogas destruidas

Durante el acto se destruyeron diferentes sustancias ilícitas, entre ellas:

910 kilos 249 gramos de marihuana

87 kilos 695 gramos de clorhidrato de metanfetamina

15 kilos 732 gramos de clorhidrato de cocaína

942 gramos de clorhidrato de diacetilmorfina (heroína)

981 gramos adicionales de diacetilmorfina

300 miligramos de LSD

500 miligramos y cuatro unidades de MDMA

Cuatro unidades de clobenzorex

Dos unidades de metilfenidato

Tres gramos de psilocibina

96 gramos de THC

En total, la cantidad de droga destruida superó una tonelada, producto de diversos aseguramientos realizados en el estado.

Supervisión y control del proceso

La incineración se llevó a cabo bajo la supervisión del personal del Órgano Interno de Control, encargado de verificar el peso y la cantidad de las sustancias destruidas.

Asimismo, participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución, quienes certificaron el procedimiento conforme a los protocolos legales.

La FGR reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir los delitos federales relacionados con narcóticos y reafirmó su compromiso con la seguridad de la población.

Además, puso a disposición de la ciudadanía líneas telefónicas de denuncia anónima disponibles las 24 horas, entre ellas las de Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como el correo electrónico institucional para reportar posibles delitos federales.