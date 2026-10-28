FGR abre investigación contra José Arturo Domínguez

De acuerdo con la información publicada sobre el requerimiento ministerial, la Fiscalía estableció un plazo de cinco días hábiles para recibir la documentación

La Fiscalía General de la República (FGR) inició formalmente una carpeta de investigación contra José Arturo Domínguez Arteaga, representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), por la posible comisión del delito de falsedad de declaraciones durante la subasta judicial de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA).

Como parte de las primeras diligencias, el Ministerio Público Federal solicitó a la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, documentación oficial sobre la sesión de subasta celebrada el 25 de septiembre, con el propósito de integrar la carpeta de investigación.

La indagatoria se deriva de la intervención de Domínguez Arteaga en el procedimiento de venta de ambas empresas, donde presentó una oferta de mil 400 millones de dólares, sin que posteriormente acreditara el depósito de la garantía de seriedad exigida para continuar con el proceso.

FGR requiere documentos de la subasta

En su requerimiento, la representación federal pidió copias certificadas de las constancias relacionadas con la subasta, así como la videograbación de la audiencia pública, elementos que considera necesarios para documentar las actuaciones del procedimiento judicial.

La solicitud se encuentra relacionada con la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0005132/2026, abierta por hechos que podrían constituir el delito de falsedad de declaraciones, previsto en el artículo 247, fracción I, del Código Penal Federal.

De acuerdo con la información publicada sobre el requerimiento ministerial, la Fiscalía estableció un plazo de cinco días hábiles para recibir la documentación solicitada. La jueza ordenó remitir copia certificada del acta de la audiencia y del escrito mediante el cual Domínguez Arteaga registró su postura para adquirir las siderúrgicas.

Incumplimiento de la garantía

El antecedente de la investigación se encuentra en la oferta presentada por el representante de CIESA para adquirir AHMSA y MINOSA, después de que el procedimiento judicial estableciera una garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares para respaldar las propuestas de compra.

Sin embargo, el empresario habría depositado únicamente cinco mil pesos el 13 de octubre, cantidad inferior a la garantía requerida, situación que motivó la intervención de la jueza concursal y la solicitud de investigar los hechos ante la FGR.

La apertura de la carpeta permitirá al Ministerio Público Federal reunir los documentos y demás elementos necesarios para determinar si existen datos suficientes sobre la posible comisión de un delito. El inicio de la investigación no constituye, por sí mismo, una declaración de culpabilidad contra Domínguez Arteaga.