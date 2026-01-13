FGE investiga incendio de camioneta en fraccionamiento Azteca

El hecho reviste especial gravedad por la presencia de personas dentro de la vivienda, lo que representó un alto nivel de riesgo para quienes la habitaban.

El incendio intencional de una camioneta en el fraccionamiento Azteca es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE). La parte afectada presentó la denuncia formal por los hechos.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del domingo y alcanzó notoriedad debido a que el momento del incendio y su autor material fueron captados por una cámara de vigilancia.

Fiscalía confirma carpeta de investigación

Miguel Ángel Medina Torres, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, confirmó que ya existe una carpeta de investigación integrada.

Informó que personal ministerial acudió al lugar y sostuvo entrevista directa con la persona afectada.

“Ya nos entrevistamos con la afectada, con la señora, y nos dio alguna información”, declaró el funcionario estatal.

Indicó que estos datos permitieron abrir líneas de investigación inmediatas. Señaló que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) trabaja activamente en el esclarecimiento del hecho.

Peritajes buscan determinar cómo se provocó el incendio

Precisó que personal de Servicios Periciales se constituyó en el domicilio del fraccionamiento Azteca, donde se realizó el levantamiento de evidencias de carácter químico.

Detalló que las diligencias buscan determinar qué combustible o elementos se utilizaron para provocar el incendio.

“El área pericial ya está trabajando para saber exactamente qué fue lo que sucedió”, expresó Medina Torres.

Presencia de personas en la vivienda agrava el caso

Subrayó que el hecho reviste especial gravedad por la presencia de personas dentro de la vivienda, lo que representó un alto nivel de riesgo para quienes la habitaban.

“Había gente habitando, fue una irresponsabilidad del tamaño del mundo”, señaló el delegado, quien afirmó que la Fiscalía espera resultados a corto plazo.

Indicó que ya existen personas identificadas como posibles involucrados y que se están recabando videos que fortalecen las líneas de investigación.

“Ya nos están aportando algunos videos y este tema lo vamos a resolver”, aseguró.

Incendio podría derivar en delitos más graves

El incendio podría derivar en delitos distintos a daños simples, informó el delegado. Explicó que la tipificación del delito dependerá de la integración de la carpeta de investigación.

Señaló que el contexto del hecho obliga a un análisis jurídico más amplio y que la presencia de personas dentro del domicilio agrava la conducta investigada.

“No solamente estamos hablando de daños, hay algo mucho más allá”, declaró. Precisó que será el Ministerio Público quien determine el delito aplicable conforme avance la investigación.

Fiscalía asegura que el caso no quedará impune

Indicó que la Fiscalía revisa antecedentes de las personas mencionadas durante las diligencias y confirmó que existe una denuncia formal presentada.

Señaló que todas las áreas operativas trabajan de manera coordinada y que se agotarán todas las líneas de investigación. Afirmó que el análisis pericial será determinante para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General del Estado reiteró que dará seguimiento al caso hasta la conclusión del proceso correspondiente y que se informará a la ciudadanía conforme existan avances oficiales.