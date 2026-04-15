FGE decomisa más de 100 armas tras cateo en Piedras Negras

Según investigaciones realizadas por las autoridades, las armas tendrían como destino el estado de Michoacán e ingresaron a través de la frontera de EUA

Mediante un operativo coordinado, elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y Fuerzas Federales lograron asegurar 116 armas que presuntamente estaban destinadas a grupos de la delincuencia organizada, en un cateo realizado en Piedras Negras.

Por medio del trabajo de inteligencia por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, elementos de diversas corporaciones realizaron un cateo en la colonia CROC I, autprizado por un juez de control, logrando el aseguramiento de 60 armas largas y 56 armas cortas.

Armas tenían como destino el estado de Michoacán: investigaciones

De acuerdo con investigaciones realizadas por las autoridades, las armas tendrían como destino el estado de Michoacán, y habrían ingresado a territorio nacional a través de la frontera con Estados Unidos.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez detalló que el operativo se llevó con una coordinación que ha demostrado resultados positivos en Coahuila trabajando juntos como lo solicita el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien coordina los esfuerzos en materia de seguridad en la Mesa Estatal.

Reiteró que en este cateo elementos de la Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC), Mando Coordinado de Piedras Negras con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México dieron apoyo al perímetro.

El Fiscal General del Estado reiteró que estas acciones demuestran el compromiso de la autoridad en Coahuila por la seguridad y procuración de justicia.

Así mismo se informa que las armas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, quien atraerá la carpeta de investigación.