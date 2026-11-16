Más allá de la venta de alimentos, uno de los principales objetivos de las cocineras es preservar las características del tamal norteño,

Entre el aroma de los tamales recién preparados, el champurrado y los atoles calientes, las Cocineras Tradicionales de Saltillo celebraron este fin de semana el Festival del Tamal y Atole Norteño 2026, con el que concluyeron sus actividades del año y reunieron a familias alrededor de uno de los platillos más representativos de la gastronomía regional.

La explanada de la Presidencia Municipal se convirtió durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en un punto de encuentro para disfrutar de recetas tradicionales, en una edición que contempló la preparación de entre 18 mil y 20 mil tamales, elaborados por 10 cocineras locales y dos invitadas.

El festival ofreció una amplia variedad de sabores, desde los tradicionales tamales de puerco con chile colorado, pollo en salsa verde, frijoles y rajas con queso, hasta preparaciones dulces y de acelga, que reflejan la diversidad de recetas conservadas por las participantes.

Entre las propuestas gastronómicas destacó el tamal ahogado, una preparación servida en vaso y acompañada con salsa de aguacate, crema de elote y queso asadero, que permitió presentar este alimento tradicional en una versión diferente.

Los tamales se ofrecieron desde 20 pesos por pieza, mientras que las docenas tuvieron precios de entre 145 y 150 pesos, lo que permitió a los asistentes adquirir distintas variedades para consumir durante el recorrido o compartir en familia.

Rocío Flores Castillo, presidenta de las Cocineras Tradicionales de Coahuila de Zaragoza, informó durante la presentación del festival que cada participante proyectaba elaborar entre mil 800 y 2 mil tamales, con la finalidad de responder a la demanda que este encuentro ha registrado en ediciones anteriores.

La organización contempló recibir entre 10 mil y 15 mil visitantes durante las dos jornadas, una expectativa basada en la respuesta de años anteriores, cuando algunos productos llegaron a agotarse antes de concluir las actividades.

Además de tamales y bebidas tradicionales, los visitantes encontraron pan artesanal, dulces típicos, conservas y productos elaborados por artesanos y productores locales, así como presentaciones de ballet folclórico que complementaron la oferta cultural del encuentro.

El tamal norteño busca conservar su identidad

Más allá de la venta de alimentos, uno de los principales objetivos de las cocineras es preservar las características del tamal norteño, reconocido por su tamaño pequeño, sus rellenos tradicionales y el uso de recetas transmitidas dentro de las familias.

Las participantes han destacado la importancia de mantener vigentes estas preparaciones ante la creciente diversidad gastronómica de Saltillo, donde conviven los tamales típicos de Coahuila con variedades provenientes de otras regiones del país.

Gabriela Romero Pinto, subdirectora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, señaló que estos encuentros permiten conservar conocimientos culinarios que forman parte de la identidad local y acercarlos a las nuevas generaciones.

El festival también representó una oportunidad comercial para las cocineras, quienes además de ofrecer sus productos durante el encuentro, reciben pedidos para las posadas y celebraciones de diciembre.

Con esta actividad, la agrupación cerró su calendario de eventos de 2026, manteniendo como principal propósito la conservación de las recetas tradicionales y el reconocimiento del trabajo de las mujeres que han convertido la cocina regional en una expresión.