Festival del Rodeo podría elevar ocupación hotelera en Coahuila

El edil explicó que los beneficios económicos de este tipo de acontecimientos pueden extenderse más allá de los espacios donde se desarrollan las actividades

La llegada de visitantes por el Festival del Rodeo 2026 podría incrementar la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y las ventas de comercios de Saltillo y Ramos Arizpe durante los próximos cuatro días, ante la expectativa de una mayor actividad turística en la Región Sureste de Coahuila.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que el encuentro, programado del jueves 15 al domingo 18 de octubre, representa una oportunidad para que distintos negocios aprovechen el movimiento de visitantes que se espera durante el fin de semana.

Hoteles y comercios esperan mayor demanda por el festival

Entre los sectores que podrían registrar mayor demanda se encuentran hoteles, restaurantes, gasolineras, establecimientos comerciales, servicios de transporte y otros negocios vinculados con la atención a turistas.

El edil explicó que los beneficios económicos de este tipo de acontecimientos pueden extenderse más allá de los espacios donde se desarrollan las actividades, debido al consumo que realizan los asistentes durante su estancia en la región.

“Cuando se realizan eventos de esta magnitud, los beneficios van más allá del espectáculo. Se genera movimiento económico, se fortalece el comercio, se promueve nuestra región y se abren oportunidades para muchas familias que dependen del turismo y los servicios”, expresó.

Buscan dar mayor visibilidad a los atractivos de la región

Gutiérrez Merino consideró que la participación de visitantes nacionales y extranjeros también puede contribuir a dar mayor visibilidad a los atractivos turísticos de Saltillo, Ramos Arizpe y otros municipios cercanos.

El Festival del Rodeo forma parte de las actividades de promoción turística impulsadas por el Gobierno de Coahuila y busca aprovechar la tradición vaquera de la entidad para atraer visitantes y generar actividad económica.

Aunque el alcalde anticipó una derrama económica favorable para la región, no presentó una estimación del monto que podría dejar el festival ni una proyección específica de ocupación hotelera.

El evento concluirá el domingo 18 de octubre, después de cuatro días de actividades en los que los sectores turístico y comercial esperan aprovechar la llegada de asistentes a la Región Sureste.