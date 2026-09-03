Festival de la Manzana espera derrama de 40 mdp en Arteaga

El sábado 12 de septiembre, Raúl Hernández Jr. encabezará la cartelera musical con una presentación programada para la medianoche

Entre 60 mil y 70 mil visitantes y una derrama económica de 36 a 40 millones de pesos se esperan durante el Festival de la Manzana 2026, que se realizará del 12 al 16 de septiembre en San Antonio de las Alazanas, municipio de Arteaga.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores presentó la cartelera acompañada por Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, y señaló que la actividad beneficiará principalmente a productores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos de la región.

Festival combinará música, gastronomía y tradición

La programación incluirá la cuarta edición de la Tracto Rodada, cabalgata, concurso del Mejor Pay de Manzana, callejoneada y Coronación de la Reina de la Manzana, además de presentaciones musicales durante los cinco días en el Teatro del Pueblo.

El sábado 12 de septiembre, Raúl Hernández Jr. encabezará la cartelera musical con una presentación programada para la medianoche.

Para el 15 de septiembre se contemplan bailables regionales y espectáculos musicales, mientras que el Grito de Independencia se realizará a las 22:30 horas. Posteriormente se presentará Miguel Galindo, reconocido por su trayectoria con el grupo Liberación.

Ante la expectativa de visitantes, la oferta de hoteles y cabañas registrados en el Registro Nacional de Turismo reporta una ocupación cercana al 90 por ciento previo al inicio del festival.

Prevén recuperación en producción de manzana

La celebración también coincidirá con una recuperación prevista en la producción de manzana. De acuerdo con estimaciones reportadas por productores hasta julio, durante 2026 podrían cosecharse entre 1.5 y 2 millones de cajas, equivalentes aproximadamente a entre 30 mil y 40 mil toneladas.

Estas cifras representarían una mejor temporada respecto a 2025, cuando la producción resultó afectada por heladas tardías, sequía, falta de horas frío y granizadas fuera de temporada. Durante la etapa de floración se registraron temperaturas de hasta seis grados bajo cero, provocando daños en árboles y pérdida de fruto.

El Festival de la Manzana nació en 1999 como una iniciativa de productores de San Antonio de las Alazanas para comercializar directamente sus cosechas y, 27 años después, se ha convertido en uno de los principales eventos turísticos y comerciales del municipio.

De manera paralela, el Ayuntamiento informó que a partir del 2 de septiembre se dará a conocer la programación de las ceremonias del Grito de Independencia, que este año volverán a realizarse en siete puntos: Jamé, Escobedo, Los Lirios, El Tunal, Huachichil, San Antonio de las Alazanas y la cabecera municipal.