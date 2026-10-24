Festival de la Calabaza une 2,500 personas en Ecoparque Monclova

Los planteles educativos instalaron estands decorados con motivos de Halloween, donde los niños disfrutaron de diferentes atracciones

Monclova celebró por primera vez el Festival de la Calabaza, que reunió a más de 2 500 personas en el Ecoparque. La actividad surgió por iniciativa del Instituto Tecnológico Superior de Monclova, de la Dirección de Arte y Cultura Municipal y la participación de universidades y preparatorias de la localidad. El encuentro ofreció a las familias un espacio de convivencia y entretenimiento con actividades relacionadas con la temporada de otoño.

Los planteles educativos instalaron estands decorados con motivos de Halloween, donde los niños disfrutaron de diferentes atracciones preparadas especialmente para ellos.

La celebración contó con la presencia de autoridades municipales, estatales y educativas, quienes acompañaron a estudiantes y docentes durante esta primera edición del festival abierta al público en general, que busca incorporar nuevas actividades recreativas al calendario de eventos familiares de Monclova.

Festival de la Calabaza promueve la convivencia familiar

Juan Darío Hernández Guerrero, director del Instituto Tecnológico Superior de Monclova e impulsor del proyecto, destacó la importancia de generar espacios de integración social.

Durante su intervención agradeció la oportunidad de presentar a la comunidad esta primera edición del festival, que permitió reunir a instituciones educativas y familias en una celebración abierta a la población.

“Es un espacio que nos recuerda que también construimos una mejor ciudad cuando generamos oportunidades para convivir, compartir y fortalecer a nuestras familias”, expresó el directivo.

La participación de las instituciones educativas permitió desarrollar una ambientación temática en las instalaciones del Ecoparque, donde las calabazas y los elementos característicos de Halloween formaron parte de las actividades.

Celebración de otoño antecede al Día de Muertos

La festividad también permitió acercar a los estudiantes y a los niños las expresiones culturales relacionadas con el otoño. Gema Guzmán, docente de la del COBAC Prepa 24, explicó que estas actividades representan una oportunidad para despertar la imaginación infantil, mediante elementos que los menores relacionan con la fantasía y la diversión.

“Para los niños es algo divertido y ellos le pueden llamar magia”, comentó la maestra al referirse al ambiente de la celebración. Explicó que, aunque Halloween tiene una influencia cultural estadounidense, su realización antecede a las festividades mexicanas del Día de Muertos, que forman parte de las tradiciones nacionales durante los primeros días de noviembre.

La asistencia de más de 2 500 personas marcó la primera edición del Festival de la Calabaza en Monclova. El encuentro permitió que estudiantes de preparatoria y universidad participaran directamente en la organización de actividades recreativas, mientras las familias disfrutaron de una jornada dedicada principalmente al entretenimiento infantil y a la convivencia comunitaria.