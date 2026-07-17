Festival de Artes animará Saltillo con concierto de electrónica

Este evento forma parte del programa conmemorativo por el aniversario de la ciudad y servirá como antesala de las celebraciones por el cumpleaños de Saltillo

Como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026, este sábado 18 de julio se realizará un espectáculo de música electrónica en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la avenida Universidad, donde se espera la asistencia de cientos de jóvenes y familias para disfrutar de una noche llena de ambiente, luces y entretenimiento.

El alcalde Javier Díaz González informó que este evento forma parte del programa conmemorativo por el aniversario de la ciudad y servirá como antesala de las celebraciones centrales por el cumpleaños de Saltillo.

Destacó que el objetivo es ofrecer actividades culturales y recreativas para todos los sectores de la población dentro del marco de la fiesta de la capital coahuilense.

Asimismo, adelantó que el viernes 24 de julio se desarrollará la agenda oficial del aniversario de la ciudad, la cual contará con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Las actividades iniciarán con un brindis en el Casino de Saltillo a las 20:00 horas; posteriormente, las autoridades se trasladarán al Mirador para entonar las tradicionales Mañanitas a la medianoche y concluirán en el Ojo de Agua, sitio donde se fundó la ciudad, en una ceremonia abierta a la participación de la ciudadanía.