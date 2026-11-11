Festival de Ánimas 2026 reúne a 420,000 asistentes en Saltillo

Más de 2,000 artistas participaron en actividades culturales que este año llegaron por primera vez a los ejidos de Saltillo, además de extenderse

El Festival de las Ánimas 2026 registró una afluencia acumulada de 420 mil asistentes durante sus distintas actividades culturales y artísticas en Saltillo, con una importante concentración de visitantes en el Centro Histórico y una expansión del programa hacia colonias, centros comunitarios y, por primera ocasión, comunidades ejidales.

Jesús Esparza Palomo, coordinador de Festivales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, informó que la cifra corresponde al total de asistencias contabilizadas en las actividades organizadas por el instituto y las colaboraciones que formaron parte del festival, cuya participación ha mantenido una tendencia de crecimiento en cada edición.

El primer cuadro de la ciudad concentró una parte importante de la afluencia, tanto de habitantes de Saltillo como de turistas que acudieron a las actividades relacionadas con las tradiciones del Día de Muertos.

Entre los espacios que formaron parte del programa destacaron el Altar de Santa Anita, el Parque de las Maravillas y las instalaciones artísticas desarrolladas en colaboración con el colectivo RUMA.

Durante esta edición participaron más de dos mil artistas de distintas disciplinas, quienes integraron una cartelera de música, teatro, danza, literatura, cine, arte urbano y expresiones multidisciplinarias, con una amplia presencia de talento local.

Uno de los atractivos fue el ciclo de cine de terror clásico, una actividad que se ha consolidado entre las preferencias del público y que cada año genera interés por conocer la programación y asegurar espacios en las funciones.

Esparza Palomo destacó que por primera vez el Festival de las Ánimas llevó actividades culturales a los ejidos de Saltillo, ampliando su cobertura más allá del Centro Histórico, donde tradicionalmente se había concentrado la mayor parte de la programación.

La estrategia también incluyó presentaciones en centros comunitarios y colonias, con el propósito de acercar las expresiones artísticas a sectores de la población que anteriormente debían trasladarse al primer cuadro de la ciudad para participar en las actividades.

La descentralización del festival y la incorporación de nuevos espacios contribuyeron a ampliar la participación ciudadana, mientras que la diversidad de espectáculos permitió atraer públicos de distintas edades.