Festeja Ramos Arizpe a los bomberos en su día con reconocimientos

En el marco del Día del Bombero, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe rindió homenaje a mujeres y hombres que integran esta corporación de servicio y valentía, con la entrega de reconocimientos, uniformes y estímulos económicos, así como con un informe detallado de las acciones realizadas durante el año.

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa del Adulto Mayor de la zona centro, donde estuvieron presentes el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, además de representantes estatales, regidores y miembros del patronato.

Reconocimientos y homenajes

Durante el evento se entregaron reconocimientos por trayectoria a Isidro Ismael Saucedo Carrillo y Jesús Roberto Hernández Soto por cinco años de servicio, mientras que Eloy Sandoval Rodríguez fue distinguido por sus 25 años como bombero en Ramos Arizpe. Asimismo, se rindió homenaje póstumo a Horacio Sánchez Alfaro, Jesús Amado Sosa Martínez y Sergio Francisco Moreno Cárdenas.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, destacó que el Día del Bombero es una fecha para reconocer la entrega diaria de quienes ponen en riesgo su vida por la seguridad de los ramosarizpenses. Anunció además la entrega de uniformes completos, desde playeras tipo polo hasta botas, así como estímulos económicos a los elementos destacados.

Informe de actividades

En su mensaje, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, presentó un balance de lo realizado entre enero y agosto de 2025:

• 2,360 servicios de ambulancia, de los cuales 1,140 fueron traslados de pacientes a hospitales.

• 14 pacientes con infarto estabilizados y entregados con vida a centros de salud.

• 349 solicitudes de apoyos diversos.

• 31 intentos de suicidio, con siete casos consumados.

• 1,220 valoraciones sin traslado.

• 546 accidentes automovilísticos, con saldo de 608 lesionados y 24 fallecidos.

Sánchez Aguirre subrayó que todos estos servicios fueron gratuitos. También informó que se atendieron 740 emergencias por incendios, principalmente en terrenos baldíos (623), casas habitación (31), vehículos (30), empresas (7) y comercios (1).

Al sumar los servicios médicos y de combate a incendios, la corporación ha brindado más de 3,100 atenciones de emergencia a la comunidad en lo que va del año.

Apoyo municipal y empresarial

El director de Bomberos reconoció el respaldo de la administración municipal encabezada por Tomás Gutiérrez Merino, que ha proporcionado un camión de bomberos, insumos médicos, combustibles, reparaciones y equipo especializado. Recordó que desde el inicio de la actual gestión se otorgó un aumento salarial de más del 50% a los elementos de la corporación.

Actualmente, la corporación cuenta con 39 elementos de base, distribuidos en tres guardias de 13 integrantes cada una, además de un grupo de voluntarios. Gracias a convenios con 22 empresas, se han capacitado más de 1,000 brigadistas en primeros auxilios, búsqueda y rescate, y control de incendios.

En cuanto a donativos, se destacó la recepción de 1 equipo Starlink, 2 drones, 8 tablets, 1 cámara térmica, 15 radios de comunicación, 1 dosificador de espuma y 30 mangueras, que fortalecen las capacidades de respuesta de la corporación.

Mensaje del alcalde

El presidente municipal, Tomás Gutiérrez Merino, reconoció el esfuerzo de los bomberos de Ramos Arizpe y los calificó como “los más chingones que hay en todos lados”. Subrayó que su labor no se limita a apagar incendios, pues también salvan vidas en accidentes, atienden desastres naturales, auxilian a familias en crisis y brindan seguridad a la población.