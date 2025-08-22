Festeja diputado Attolini Murra renuncia de Gánem

El diputado de Morena, Antonio Attolini Murra celebró en redes la salida de José Elías Gánem como secretario del Ayuntamiento de Torreón

El diputado local por Morena Antonio Attolini Murra celebró a través de sus redes sociales la separación de José Elías Gánem Guerrero como secretario del Ayuntamiento de Torreón.

En su cuenta de Instagram, Attolini Murra publicó un video en el que va conduciendo un vehículo mientras grita: “¡Ya cayó, ya cayó!, ¡Pepe Gánem ya cayó!, al tiempo que toca el claxon de su automóvil.

Este miércoles, Gánem Guerrero, quien ha sido señalado por presuntos actos de corrupción, anunció su salida durante una reunión de seguridad.

Desde el martes, trascendió que el exalcalde de Torreón y expresidente del Congreso, Eduardo Olmos Castro, ocuparía el cargo de secretario del Ayuntamiento, mientras que el actual tesorero del Congreso, Javier Lechuga, ocuparía la tesorería en el Municipio de Torreón.

Attolini Murra ha sido uno de los mayores críticos de la administración que encabeza Román Alberto Cepeda González, señalada por presuntos actos de corrupción, lo que ha motivado varios enroques en el gobierno de Torreón.