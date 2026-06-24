Feria del Empleo ofrece vacantes de hasta 60 mil pesos mensuales

La jornada reunió alrededor de 4 mil 100 vacantes dirigidas a perfiles muy diversos, desde operarios y técnicos hasta profesionistas.

La Feria del Empleo de la Región Sureste no solo reunió más de cuatro mil vacantes y 69 empresas participantes, sino que también destacó por la oferta de puestos con salarios poco comunes para este tipo de eventos, algunos de ellos con percepciones mensuales de hasta 60 mil pesos.

José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad en Coahuila, informó que entre las oportunidades disponibles se incluyeron cuatro vacantes para directores de embarque con sueldos de 60 mil pesos mensuales, además de 27 plazas para supervisores con remuneraciones cercanas a los 32 mil pesos.

“Son vacantes que de manera habitual no se dan en las ferias de empleo. En esta ocasión las empresas de la región sureste están apostando fuerte y eso se refleja en el nivel salarial que se está ofertando”, señaló.

El funcionario explicó que la jornada reunió alrededor de 4 mil 100 vacantes dirigidas a perfiles muy diversos, desde operarios y técnicos hasta profesionistas y puestos de mando medio.

Además de la industria automotriz y metalmecánica, participaron empresas del sector hotelero, restaurantero y de servicios, así como instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Centro Federal de Reinserción Social, que también realizaron procesos de reclutamiento.

Entre las vacantes destacaron puestos para la Guardia Nacional con salarios cercanos a los 19 mil pesos mensuales, así como oportunidades para personal médico, guardias de seguridad y especialistas de distintas áreas.

Chapa Reséndez indicó que históricamente las ferias de empleo en Coahuila alcanzan índices de colocación de entre 39 y 40 por ciento, aunque en esta ocasión se espera superar esos resultados debido al número de vacantes y al nivel de los salarios ofertados.

“Esperamos una colocación superior a las mil 200 personas. Hay empresas que desde hoy mismo comienzan procesos de contratación y algunas personas podrían incorporarse a trabajar esta misma semana”, explicó.

El subsecretario destacó que también se habilitaron espacios para grupos prioritarios, incluyendo alrededor de 280 vacantes para personas con discapacidad, 390 para quienes buscan su primer empleo, así como oportunidades para adultos mayores y mujeres.

Respecto al comportamiento del mercado laboral, reconoció que la incertidumbre global ha impactado a la industria automotriz; sin embargo, aseguró que la región sureste mantiene señales positivas de recuperación.