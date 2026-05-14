Feria del empleo de Saltillo reúne a más de 500 personas

Entre las ofertas destacaron puestos para traductores de chino mandarín, perfiles técnicos, administrativos y operativos

Con más de 600 vacantes ofertadas por alrededor de 30 empresas, la Tercera Feria del Empleo de Saltillo registró una asistencia superior a las 500 personas durante su arranque en las instalaciones de la Universidad CNCI Campus Saltillo.

El subsecretario de Empleo y Productividad en Coahuila, José Luis Chapa Reséndez, informó que durante las primeras horas del evento ya habían ingresado 472 asistentes, cifra que posteriormente superó las 500 personas.

“Para nosotros esta feria ya es un éxito”, expresó.

Ofrecieron empleos especializados y técnicos

Durante el evento participaron empresas de distintos sectores industriales, comerciales y de servicios, ofreciendo oportunidades laborales con salarios que van desde los 30 mil hasta los 60 mil pesos mensuales en algunas vacantes especializadas.

Entre las ofertas destacaron puestos para traductores de chino mandarín, perfiles técnicos, administrativos y operativos, dirigidos principalmente a jóvenes universitarios y buscadores de empleo de la región sureste.

El funcionario destacó que la feria forma parte de una estrategia de vinculación entre universidades, iniciativa privada y gobierno para fortalecer las oportunidades laborales en Saltillo.

“Esta sinergia entre universidades, empresas y gobierno permite acercar oportunidades reales de empleo a los jóvenes”, señaló.

Universidades y empresas participaron en la feria

En la inauguración participaron representantes de cámaras empresariales, universidades, organismos patronales y autoridades estatales, entre ellos CANACINTRA, CANIRAC y directivos de la Universidad CNCI.

La feria se desarrolló con módulos de reclutamiento directo, recepción de solicitudes y entrevistas inmediatas para distintos perfiles laborales.