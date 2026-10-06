Feria de Torreón concluye con más de 390 mil visitantes

El operativo se reforzó durante los eventos de mayor concentración, entre ellos los festejos del Grito de Independencia y los conciertos

Con una asistencia superior a las 390 mil personas, la Feria de Torreón concluyó sus actividades con saldo blanco, luego de varias semanas de conciertos, espectáculos y actividades que concentraron a miles de familias y visitantes.

Vigilancia permanente durante la Feria de Torreón

El alcalde Miguel Riquelme destacó que el operativo de seguridad se mantuvo de manera permanente durante el desarrollo de la feria, con vigilancia en el interior, exterior y alrededores del recinto, además de presencia de elementos de Tránsito y Protección Civil.

Durante los fines de semana y días festivos, el despliegue de Seguridad Pública llegó hasta los 250 elementos, mientras que entre semana se mantuvo una fuerza de alrededor de 150 efectivos, pertenecientes al Grupo de Reacción Torreón, Proximidad Social, unidades motorizadas, C2 Móvil y cadetes de la Academia de Policía.

Refuerzan seguridad en conciertos y cierre de la feria

El operativo se reforzó durante los eventos de mayor concentración, entre ellos los festejos del Grito de Independencia y los conciertos en el Foro de las Estrellas. El cierre de la feria, con la presentación de Tropicalísimo Apache, también contó con vigilancia en los accesos y zonas de salida para garantizar el orden hasta el último momento.