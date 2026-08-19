Feria de la Uva y el Vino de Parras reúne a 84 mil visitantes

La edición 79 concluyó tras 16 días de actividades, con una última jornada a la que asistieron 12 mil 750 personas y que incluyó música y concursos

La edición número 79 de la Feria de la Uva y el Vino de Parras concluyó con una asistencia acumulada de 84,000 visitantes durante sus 16 días de actividades. El cierre estuvo marcado por la tradicional rifa de un automóvil, cuyo ganador fue Martín Rolando López Cardona, vecino de la colonia Infonavit, quien recibió el premio ante asistentes y organizadores.

Durante la jornada final también se realizó la competencia “La Cumbia es Toda Tuya”, que llegó a su etapa decisiva después de recorrer diferentes sectores del municipio para impulsar la participación de jóvenes y familias. De los 22 finalistas, Rigoberto Rodríguez Landaverde se llevó el primer lugar y $17,000 pesos; Jonathan Ángel Contreras Natividad obtuvo el segundo sitio con $5,000 pesos, mientras que Alberto David Barrera Contreras consiguió el tercer lugar y un premio de $3,000 pesos.

El alcalde Fernando Orozco Lara destacó la participación de las familias y visitantes, así como la colaboración del Patronato, vitivinicultores, ejidatarios, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios.

La última noche congregó a 12,750 personas, quienes disfrutaron de las presentaciones de La Tropa Vallenata y La Sombra de Juan Gabriel, con lo que se puso punto final a una de las principales celebraciones tradicionales y turísticas de Parras.