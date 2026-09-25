Feria de Adopción busca hogar para perritos en Saltillo

Las acciones de adopción se mantienen de manera permanente en el Parque Urdiñola, ubicado en la prolongación Urdiñola, en la colonia Agua Azul

Con una jornada enfocada en el cuidado y bienestar de los seres sintientes, el Cabildo de Saltillo promovió una Feria de Adopción en el Parque Urdiñola, donde familias tuvieron la oportunidad de conocer a perritos que buscan una segunda oportunidad y encontrar un hogar responsable.

La actividad se realizó en el marco del Día Mundial del Perro Adoptado y tuvo como propósito fortalecer la cultura de adopción y protección animal entre los saltillenses.

Ofrecen servicios veterinarios durante la jornada

El Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS) fue el encargado de desarrollar esta jornada, en la que además se ofrecieron servicios de esterilización a bajo costo, así como vacunación y desparasitación gratuita.

La feria representa una alternativa tanto para quienes desean adoptar como para las personas que han encontrado algún perrito en situación de calle y buscan brindarle un hogar seguro y una nueva oportunidad.

Estos son los requisitos para realizar una adopción

Las acciones de adopción se mantienen de manera permanente en el Parque Urdiñola, ubicado en la prolongación Urdiñola, en la colonia Agua Azul, además de las brigadas que se realizan los domingos durante la Ruta Recreativa.

Para adoptar es necesario presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, fotografías del espacio donde vivirá el animal y completar el formulario correspondiente, con el objetivo de garantizar una adopción responsable.