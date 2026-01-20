Fecha límite para hacer cambios en la credencial de elector

El INE hizo un llamado a la ciudadanía para no dejar los trámites de última hora y acudir con anticipación a los módulos

Con el inicio de 2026 y al tratarse de un año electoral en Coahuila, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció plazos y restricciones para los trámites de la credencial para votar, lo que ha generado un incremento en las filas de los módulos de atención ciudadana, como el ubicado en la zona centro de Saltillo.

Fecha límite para trámites de la credencial para votar

La autoridad electoral informó que todos los trámites, incluida la inscripción por primera vez, cambio de domicilio, reposiciones por vencimiento, extravío o robo, podrán realizarse únicamente hasta el 10 de febrero.

Trámites que se atenderán después del 10 de febrero

A partir del 11 de febrero y hasta el 3 de marzo, el INE solo atenderá reposiciones por robo o extravío, mientras que del 4 al 31 de marzo los módulos permanecerán abiertos exclusivamente para la entrega de credenciales ya tramitadas.

Módulo itinerante del INE en municipios de Coahuila

En este contexto, el organismo dio a conocer el calendario del módulo itinerante que durante enero, febrero y marzo brindará atención en municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas, Allende, Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y Nueva Rosita, con fechas específicas para cada localidad.

Llamado a realizar trámites con anticipación

El INE hizo un llamado a la ciudadanía para no dejar los trámites de última hora y acudir con anticipación a los módulos, recordando que contar con una credencial vigente es indispensable tanto para ejercer el derecho al voto como para su uso como identificación oficial.

Fecha de la jornada electoral en Coahuila

Finalmente, reiteró que la jornada electoral en Coahuila se llevará a cabo el próximo 7 de junio, por lo que exhortó a la población a verificar la vigencia de su documento y realizar cualquier modificación dentro de los plazos establecidos.