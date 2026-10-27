FECADECO alerta por impacto comercial de paro transportista

Medina Martínez advirtió que la suspensión del servicio de carga repercutirá en el abastecimiento cotidiano de los establecimientos

El paro de transportistas de carga generará pérdidas económicas y afectará el suministro de mercancías, alimentos, medicamentos y materiales hospitalarios si las movilizaciones interrumpen las principales carreteras del país, advirtió Óscar Mario Medina Martínez, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Coahuila (FECADECO).

El dirigente empresarial señaló que la magnitud de las afectaciones dependerá del alcance de las protestas, pero advirtió que una paralización generalizada del autotransporte repercutirá directamente en los comercios y las cadenas de distribución que dependen del traslado constante de productos.

Medina Martínez expresó el respaldo del sector comercial a los transportistas que denuncian problemas de inseguridad, extorsiones y robo de mercancías en diferentes estados.

Al mismo tiempo, planteó que las inconformidades deben resolverse mediante negociaciones con las autoridades federales, sin ocasionar perjuicios a otros sectores de la población.

Indicó que FECADECO fijó desde el viernes una postura a favor de establecer mesas de diálogo entre las partes involucradas.

La intención, explicó, es encontrar soluciones a las exigencias del gremio transportista sin interrumpir el suministro de productos ni afectar el funcionamiento de las actividades económicas.

Paro de transportistas afectará el suministro comercial

Medina Martínez advirtió que la suspensión del servicio de carga repercutirá en el abastecimiento cotidiano de los establecimientos, debido a que prácticamente todos los sectores comerciales necesitan el transporte para recibir mercancías.

Entre los productos más vulnerables mencionó las frutas, verduras y otros alimentos perecederos, cuyo traslado oportuno es necesario para evitar pérdidas.

También señaló que las farmacias y los hospitales requieren entregas constantes de medicamentos, materiales y suministros indispensables para atender sus necesidades.

El presidente de FECADECO explicó que la distribución de mercancías forma parte de una cadena logística que mantiene en funcionamiento a las empresas. Por ello, las interrupciones prolongadas ocasionarán pérdidas económicas y dificultades de abastecimiento, con consecuencias tanto para comerciantes como para consumidores.

El dirigente añadió que algunos grupos de transportistas optaron por continuar con las protestas, pese a los acercamientos que, según su versión, ya se habían producido entre representantes del sector y el Gobierno federal.

Transportistas reclaman seguridad y modificaciones fiscales

Medina Martínez identificó la inseguridad carretera como una de las principales preocupaciones del autotransporte, debido a los robos de mercancía, las extorsiones y las agresiones que enfrentan los operadores durante sus recorridos por distintas regiones del país.

Explicó que estas situaciones ponen en peligro a los conductores, ocasionan pérdidas financieras para las empresas e interrumpen sus operaciones comerciales.

En el caso de Coahuila, el dirigente consideró que las condiciones de seguridad han permitido contener parte de estos problemas, situación que atribuyó a las acciones de blindaje implementadas por las autoridades estatales.

Sin embargo, reconoció que los riesgos para el transporte continúan presentes en otras entidades y representan una preocupación nacional.

Otro motivo de inconformidad, señaló, está relacionado con los cambios fiscales que afectan la deducibilidad de determinados conceptos para las empresas transportistas.

De acuerdo con su explicación, el sector pretendía que el límite correspondiente aumentara, pero indicó que pasó de 300 a 250 millones de pesos.

Medina Martínez sostuvo que esta modificación perjudica a compañías con operaciones de gran volumen, debido a las implicaciones que tiene en sus costos y obligaciones fiscales.

FECADECO exige acuerdos para contener las afectaciones

El presidente de la federación llamó a las autoridades federales a mantener las conversaciones con los representantes del autotransporte y buscar una salida que permita atender las demandas sin comprometer las actividades comerciales.

Como referencia, mencionó que los conflictos de otros sectores pueden encontrar soluciones cuando existen espacios de negociación y disposición para alcanzar acuerdos.

Consideró que las autoridades y los transportistas pueden identificar alternativas que respondan a las necesidades de ambas partes.

También reconoció que el Gobierno federal enfrenta compromisos presupuestales importantes, aunque señaló que esa situación no debe cerrar la posibilidad de encontrar un punto de entendimiento.

Finalmente, reiteró que FECADECO respalda las exigencias relacionadas con la seguridad carretera y las condiciones de operación del transporte de carga.

La organización permanecerá atenta a la evolución de las protestas y a sus repercusiones en el comercio, el suministro de mercancías y las cadenas de distribución.